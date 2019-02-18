Тарасенко установил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" забросил шайбу и сделал результативную передачу. Эта игра стала 12-й для россиянина, в которой он набрал очки.
Тем самым Тарасенко установил личный рекорд по продолжительности результативной серии. За 12 игр он набрал 21 очка. Всего на его счету 50 (26+24) очков.
Vladimir Tarasenko extended his point streak to 12 games, one shy of the longest by a @StLouisBlues player this season behind David Perron (6-10—16 from Dec. 22 – Jan. 17). #NHLStats #STLvsMIN pic.twitter.com/eYLINg4rIG– NHL Public Relations (@PR_NHL) 17 февраля 2019 г.
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