Тарасенко установил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" забросил шайбу и сделал результативную передачу. Эта игра стала 12-й для россиянина, в которой он набрал очки.

Тем самым Тарасенко установил личный рекорд по продолжительности результативной серии. За 12 игр он набрал 21 очка. Всего на его счету 50 (26+24) очков.