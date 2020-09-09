Тарасенко успешно перенес операцию. Он пропустит еще 5 месяцев

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко успешно перенес операцию на плече, сообщает журналист Энди Стрикленд в Twitter. Она прошла в клинике Стидмэна в Эдвардсе, Колорадо.

Тарасенко из-за травмы плеча и операции пропустил большую часть сезона-2019/20. Однако из-за неудачной операции ему понадобилось еще одно хирургическое вмешательство. Ранее сообщалось, что он пропустит порядка 5 месяцев.

В сезоне 2018/19 Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» выиграл Кубок Стэнли. Контракт нападающего при средней зарплате в 7,5 миллиона долларов за сезон действует до 2023 года.