Тарасенко - третья звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий "Флориды" Александр Барков, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (6:3). Также он записал на свой счет результативную передачу.

Второй звездой стал голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, который оформил четвертый шатаут в сезоне в игре с "Миннесотой" (4:0).

Третьей звездой назван российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который в том же матче забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

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