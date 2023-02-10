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Сегодня, 20:25

Тарасенко тренируется в одном звене с Панариным и Зибанежадом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко тренируется в первом звене команды.

Как сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл, 31-летний форвард на своей первой тренировке в «Рейнджерс» играл в одном звене с нападающими Артемием Панариным и Микой Зибанежадом.

9 февраля «Сент-Луис» обменял Тарасенко и защитника Нико Микколу в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвертом раунде драфта в 2024 году, форварда Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Дебютным матчем Тарасенко за команду из Нью-Йорка должна стать игра регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла», которая состоится в ночь на 11 февраля.

Владимир Тарасенко. Тарасенко едет в «Рейнджерс» к Панарину! Обмен-бомба с участием российской звезды

Источник: Журналист The Athletic Артур Стэйпл
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Сиэтл 51 29 22 63
3 Эдмонтон 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
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14.02
15.02
16.02
10.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 3 : 1
10.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 5 : 0
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 2 : 1 Б
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 4 : 1
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 2 : 1
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 5 : 6
10.02 04:00
Миннесота – Вегас
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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