Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ. В трех матчах форвард забросил 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

Первой звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин. На счету американца 7 (5+2) очков в трех матчах.

Третьей звездой назван вингер «Виннипега» Николай Элерс. В активе датчанина 7 (2+5) очков в трех встречах.