Тарасенко — вторая звезда недели в НХЛ
21:04
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ. В трех матчах форвард забросил 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи.
Первой звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин. На счету американца 7 (5+2) очков в трех матчах.
Третьей звездой назван вингер «Виннипега» Николай Элерс. В активе датчанина 7 (2+5) очков в трех встречах.
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