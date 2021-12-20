Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко — вторая звезда недели в НХЛ

21:04
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
Теги:

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ. В трех матчах форвард забросил 4 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

Первой звездой стал нападающий «Детройта» Дилан Ларкин. На счету американца 7 (5+2) очков в трех матчах.

Третьей звездой назван вингер «Виннипега» Николай Элерс. В активе датчанина 7 (2+5) очков в трех встречах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
Полиция нашла тайник с украденными кассиршей из Ачинска деньгами
0
Реклама