Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в Кубке Стэнли за последние 10 лет

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился голом в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (5:1).

31-летний россиянин забросил свою 42-ю шайбу в играх плей-офф за последние 10 лет. По этому показателю он сравнялся с соотечественником Александром Овечкиным. Теперь они делят 4-е место.

Лидирует в этом списке российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого 52 гола.