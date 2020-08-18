Тарасенко сможет вернуться в расположение «Сент-Луиса», если команда пройдет во второй раунд Кубка Стэнли

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко из-за необходимости обследования плеча покинул Эдмонтон, где клубы Западной конференции проводят матчи плей-офф. Тарасенко пропустил третий и четвертый матчи серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (счет в серии до четырех побед — 2-2), сообщает Sportsnet.

Теперь игрок отправился на обследование в Сент-Луис из-за проблем с плечом, после операции на котором он восстанавливался девять месяцев. В случае возвращения в Эдмонтон Тарасенко сможет присоединиться к команде после 14-дневного карантина. В связи с этим он не сможет сыграть в оставшихся играх первого раунда.