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Тарасенко сможет вернуться в расположение «Сент-Луиса», если команда пройдет во второй раунд Кубка Стэнли

21:23
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко из-за необходимости обследования плеча покинул Эдмонтон, где клубы Западной конференции проводят матчи плей-офф. Тарасенко пропустил третий и четвертый матчи серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (счет в серии до четырех побед — 2-2), сообщает Sportsnet.

Теперь игрок отправился на обследование в Сент-Луис из-за проблем с плечом, после операции на котором он восстанавливался девять месяцев. В случае возвращения в Эдмонтон Тарасенко сможет присоединиться к команде после 14-дневного карантина. В связи с этим он не сможет сыграть в оставшихся играх первого раунда.

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