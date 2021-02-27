Тарасенко сможет сыграть в ближайших матчах за «Сент-Луис»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в ближайшую неделю может провести первый матч в сезоне. Его команде предстоит выездное турне по западному побережью.

«Да, есть хороший шанс, что он сыграет, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова главного тренера «Блюз» Крэйга Беруби. — Сегодня он занимался в общей группе, потому что приближается к возвращению. Я хочу на него поближе посмотреть. Он преодолел длинный путь, проделал отличную работу по набору кондиций и делал всё необходимое, чтобы держать себя в форме. Отдаю должное ему и нашему тренерскому штабу».

В сентябре 2020 года Тарасенко была сделана операция на левом плече. В пятницу, 26 февраля, игрок тренировался с командой в звене с Брэйденом Шенном и Давидом Перроном.