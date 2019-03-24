Тарасенко – шестой по забитым шайбам в истории "Сент-Луиса"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (4:3), стал шестым игроком в истории "Блюз" по забитым голам.

В активе Тарасенко 207 шайб за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю форвард обогнал нападающего Дэвида Бэйкса (206), который сейчас выступает за "Бостон". Лидером "Сент-Луиса" по заброшенным шайбам является канадский экс-хоккеист Бретт Халл – 527.

В текущем сезоне 27-летний Тарасенко принял участие в 69 матчах "Сент-Луиса" и набрал 60 (29+31) очков.

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