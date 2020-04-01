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Тарасенко с женой тренируется в домашних условиях. Видео

02:27
Яна и Владимир Тарасенко. Фото Instagram
Яна и Владимир Тарасенко. Фото Instagram
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как тренируется в домашних условиях.

Также она добавила, что «На самом деле мастером 100 уровня сегодня был муж» и показала, что он ей помогал в некоторых упражнениях.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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