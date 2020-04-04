НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко с детьми на карантине из-за коронавируса делает падающую дорожку из шайб

00:36
Яна и Владимир Тарасенко. Фото Instagram
Яна и Владимир Тарасенко. Фото Instagram
Теги:

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в историях Instagram новую фотографию. Она показала, как муж с детьми строят падающую дорожку из хоккейных шайб.

«Шел очередной день карантина», — написала Яна.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир