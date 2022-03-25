Тарасенко реализовал большинство в матче «Сент-Луиса» с «Филадельфией»

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«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Счет стал 1:2.

На 2-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Он реализовал большинство своей команды.

Для 30-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 21-й в текущем сезоне.