Тарасенко рассказал, будет ли завершать карьеру

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в интервью Sport24 рассказал о своей травме и дальнейшей карьере. По словам россиянина, он не намерен завершать карьеру.

— Как сейчас ваше плечо?

— Все хорошо. Восстановление идет по плану. Сейчас, когда делали операцию, исправили то, что было сделано раньше. Наконец-то нашли причину проблемы. Врачи говорят, что все будет нормально. Надеюсь, что скоро уже буду готов играть.

— Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг говорил, что вы занимаетесь на арене. Уже катаетесь или пока просто ходите в зал?

— Я каждый день езжу на арену. Провожу разные тренировки, в том числе и с плечом связанные. Но пока не катаюсь. В скором времени планирую выйти на лед.

— Как вы отнеслись к той шумихе, которая возникла в российской прессе вокруг вашей операции? Были версии, что эта травма может привести к завершению карьеры.

— По поводу меня и моей травмы, тут сколько людей, столько и мнений. Приятно, что многие ребята заступились, выразили свою позицию. Шумиха-то поднялась скорее не из-за травмы, а из-за слов о женах.

— Если говорить уж совсем откровенно. Хоть раз, после травм и последующих за ними операций, задумывались о завершении карьеры?

— Нет. Я знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего, возвращались. Я разговаривал с врачами и больше им склонен доверять, чем тем, кто говорит, что я не выйдут на прежний уровень.