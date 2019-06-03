Тарасенко рассчитывает, что "Сент-Луис" будет играть лучше

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко ​подходит с хорошим настроем к четвертому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном"​ (счет в серии: 1-2), сообщает официальный сайт НХЛ.

Следующая игра в серии состоится 4 июня, начало – в 03.00 (мск).

– "Сент-Луис" должен подготовиться к матчу жизни? Напомню, что счет в серии сейчас 1-2. Что вы имеете в виду, когда говорите о прижатых спинах? Необходимо показывать лучшую игру – все, что имеет сейчас значение, – приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.

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