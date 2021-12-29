Тарасенко рад снова сыграть в «Зимней классике»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признался, что с нетерпением ждет матч «Зимней классики». Матч против «Миннесоты» состоится 2 января (3.00 по московскому времени) на стадионе в Миннеаполисе.

«Для меня нет особой разницы между большим шоу-матчем и любой другой игрой, но, конечно, будет круто сыграть на открытом воздухе в Миннесоте. Матчи под открытым небом всегда проходят весело, особенно когда играешь дома.

Что касается «Зимней классики», то я буду рад вновь принять в ней участие. Немногие команды получают такую возможность. Для меня это будет второй подобный опыт, и я с нетерпением его жду. Даже если будет так же холодно, как в Сибири. Сыграть перед огромной толпой фанатов на бейсбольном стадионе — это уникальный опыт. Как я уже говорил, мне не терпится выйти на лед в Миннесоте, потому что такие матчи запоминаются на всю жизнь. Но сейчас все мысли о завтрашней игре, после неё будем готовиться уже к «Зимней классике», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тарасенко.