Тарасенко прокомментировал победу «Сент-Луиса» над «Филадельфией»

Нападающий «Сент-Луиса» прокомментировал победу над «Филадельфией» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я думаю, мы неплохо провели свою серию матчей на выезде, за исключением одной встречи. Сегодняшняя игра была очень важной для нас, было нужно продолжать в том же духе. Мы очень довольны сегодняшней победой», — приводит пресс-служба «Блюз» слова Тарасенко.

Vladimir Tarasenko on going 3-0-1 on the trip: «I thought we played well this road trip, except one game. (Tonight) was a big game for us... it was important to keep our game up. We were really happy with our performance tonight.» #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 23, 2022

«Сент-Луис» провел 4 последних матча на выезде и одержал 3 победы.

Тарасенко стал автором победной шайбы в матче с «Филадельфией» и был признан первой звездой встречи.