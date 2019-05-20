Тарасенко признан второй звездой матча с "Сан-Хосе"

"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" (5:0) в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ. Стали известны три звезды матча.

Российский форвард Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. В его активе один гол и две результативные передачи.

Первой звездой стал Джейден Шворц, который в этом матче сделал хет-трик. Третья звезда дня - голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, который сделал шат-аут, отразив 21 бросок.

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