Тарасенко признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (8:3).

30-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан автор дубля защитник Калле Росен, третья звезда — Брэйден Шенн, также забивший два гола.

В текущем сезоне Тарасенко провел 69 матчей, в которых набрал 76 (33+43) очков.