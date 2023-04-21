Тарасенко признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи признан российский нападающий Владимир Тарасенко. На его счету одна заброшенная шайба.
Второй звездой стал форвард Крис Крайдер, который оформил дубль, реализовав дважды большинство. Возглавил тройку нападающий Каапо Какко, забросивший одну шайбу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
|1 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Бостон - Флорида
|1 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
Результаты / календарь
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25.04
26.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|21.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|7 : 2
|21.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|21.04
|04:30
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|21.04
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|6
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|2
|6
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|5
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|2
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|2
|4
|
|
Джон Таварес
Торонто
|2
|3
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|2
|1.00
|
|
Филипп Грубауэр
Сиэтл
|1
|1.00
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|1
|1.00
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