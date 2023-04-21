Тарасенко признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»

Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Владимир Тарасенко. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой стал форвард Крис Крайдер, который оформил дубль, реализовав дважды большинство. Возглавил тройку нападающий Каапо Какко, забросивший одну шайбу.