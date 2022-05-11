Тарасенко признан первой звездой пятого матча «Сент-Луиса» с «Миннесотой», Тарасенко — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча первого раунда плей-офф «Миннесота» — «Сент-Луис» (2:5).

Первой звездой признан российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. 30-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в третьем периоде.

Второй звездой стал голкипер победившей команды Джордан Биннингтон, который отразил 30 из 32 бросков.

Замкнул тройку лучших российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету две заброшенные шайбы. Он установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф.