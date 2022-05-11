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Сегодня, 07:34

Тарасенко признан первой звездой пятого матча «Сент-Луиса» с «Миннесотой», Тарасенко — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча первого раунда плей-офф «Миннесота» — «Сент-Луис» (2:5).

Первой звездой признан российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. 30-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в третьем периоде.

Второй звездой стал голкипер победившей команды Джордан Биннингтон, который отразил 30 из 32 бросков.

Замкнул тройку лучших российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету две заброшенные шайбы. Он установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Хет-трик Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Миннесотой». Капризов забросил две шайбы
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
6. Даллас - Калгари
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
3 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 3
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 3
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
0 - 0
3 - 2
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 5 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 5 7
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 5 5
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 4 5
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 4 1.27
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.53
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
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