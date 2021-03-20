Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (1:2 Б). Первой звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко, забросивший победный буллит.

Второй звездой стал вратарь «Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 33 из 34 бросков. Замкнул тройку лучших его одноклубник Райан Донато, который забросил одну шайбу.