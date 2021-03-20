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Тарасенко признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»

06:59
20 марта. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» - 1:2 Б. Владимир Тарасенко (слева). Фото nhl.com
20 марта. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» - 1:2 Б. Владимир Тарасенко (слева). Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (1:2 Б). Первой звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко, забросивший победный буллит.

Второй звездой стал вратарь «Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 33 из 34 бросков. Замкнул тройку лучших его одноклубник Райан Донато, который забросил одну шайбу.

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