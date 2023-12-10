Тарасенко признан первой звездой матча с «Детройтом»

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

31-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард Клод Жиру, у которого 2 (1+1) очка. Третья звезда — вратарь Йоонас Корписало, отразивший 30 бросков из 31.

В текущем сезоне Тарасенко провел 22 матча в НХЛ, в которых набрал 19 (6+13) очков.