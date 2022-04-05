Тарасенко признан первой звездой матча с «Аризоной», Бечневич — вторая звезда

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:1).

30-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой стал Павел Бучневич, набравший 3 (1+2) очка, третья звезда — автор двух передач Роберт Томас.

В текущем сезоне Тарасенко провел 62 матча, в которых набрал 61 (25+36) очко. У Бучневича 57 (24+33) очков в 60 играх сезона.