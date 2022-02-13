Тарасенко признан первой звездой матча против «Чикаго»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:1).

30-летний россиянин стал автором третьей шайбы команды. Второй звездой признан форвард Оскар Сундквист, третья звезда — вратарь Вилле Хуссо.

В текущем сезоне Тарасенко провел 42 матча, в которых набрал 41 (16+25) очко.