Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс», Шестеркин — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Первой звездой встречи признан российский нападающий Владимир Тарасенко. 31-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших форвард «Флайерз» Оуэн Типпетт, который реализовал большинство в конце первого периода.