Тарасенко признан первой звездой матча «Бостон» — «Сент-Луис», Бучневич — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Сент-Луис» (2:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Владимир Тарасенко. Он отметился двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой признан защитник Тори Круг, который отметился голом и голевой передачей.

Замкнул тройку лучших российский форвард Павел Бучневич. На его счету две голевые передачи.