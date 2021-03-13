Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Вегас» (4:5 ОТ). Первой звездой стал нападающий «Голден Найтс» Рейлли Смит, оформивший 2 (1+1) очка.

Второй звездой признан российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Замкнул тройку его одноклубник Райан О`Райлли, отметившийся одним голом.