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Тарасенко признан 2-й звездой матча «Сент-Дуис» — «Вегас»

07:13
13 марта. &quot;Сент-Луис&quot; - &quot;Вегас&quot; - 4:5 ОТ. Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
13 марта. &quot;Сент-Луис&quot; - &quot;Вегас&quot; - 4:5 ОТ. Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Вегас» (4:5 ОТ). Первой звездой стал нападающий «Голден Найтс» Рейлли Смит, оформивший 2 (1+1) очка.

Второй звездой признан российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Замкнул тройку его одноклубник Райан О`Райлли, отметившийся одним голом.

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