Тарасенко признали второй звездой матча «Торонто» — «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3).

34-летний россиянин забил два гола и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у Тарасенко 26 (11+15) очков в 43 матчах.

Первой звездой матча признали 34-летнего канадского нападающего «Миннесоты» Маркуса Фолиньо, на счету которого три заброшенные шайбы. Третьей звездой был признан 28-летний американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который набрал 2 (1+1) очка.