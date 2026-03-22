Тарасенко признали первой звездой матча «Миннесота» — «Даллас»

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

34-летний россиянин забил гол в овертайме.

Второй звездой признали 26-летнего американского нападающего «Далласа» Джейсона Робертсона, на счету которого гол.

Третьей звездой был признан 27-летний шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, который отразил 28 бросков в створ из 29.

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