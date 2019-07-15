Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск в период с 17 по 20 августа

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске в период с 17 по 20 августа. Об этом сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев.

"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии переиграв "Бостон" со счетом 4-3. В составе победителей выступают два российских нападающих - Иван Барбашев и Тарасенко.

- Владимир привезет Кубок Стэнли в Новосибирск примерно с 17 по 20 августа, точная дата пока под вопросом, - цитирует ТАСС Дементьева.