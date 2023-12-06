Тарасенко прервал свою безголевую серию в матче против бывшей команды

«Оттава» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Счет стал 3:1.

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, подписавший контракт с «Сенаторз» в межсезонье. Он забил свой первый гол за 14 последних встреч и сделал это в ворота своей бывшей команды.

В этой встрече в воротах «Рейнджерс» играет российский нападающий Игорь Шестеркин.