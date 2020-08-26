Тарасенко потребуется еще одна операция. Он пропустит пять месяцев

Нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко потребуется еще одна операция. Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг заявил, что россиянин пропустит минимум пять месяцев, сообщает в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

— Операция будет на следующей неделе, — сообщил Армстронг. — И через пять месяцев после операции мы проведем обследование, чтобы понять, что делать дальше.

Ранее стало известно, что Тарасенко из-за проблем с плечом отправился в Сент-Луис, где ему предстояло пройти консультацию с врачами.

Напомним, что форвард пропустил большую часть сезона в НХЛ из-за травмы плеча, которую получил в октябре 2019 года.

В сезоне 2018/19 Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» выиграл Кубок Стэнли.

Контракт нападающего при средней зарплате в 7,5 миллиона долларов за сезон действует до 2023 года.