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Тарасенко попросил «Сент-Луис» выставить его на обмен

07:18
Владимир Тарасенко. Фото Instagram
Владимир Тарасенко. Фото Instagram
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Российский нападающий Владимир Тарасенко может покинуть «Сент-Луис». Как сообщает The Аthletic, 29-летний россиянин официально запросил обмен в другую команду.

Отмечается, что одной из причин стали две неудачные операции на плече, которые были сделаны клубными врачами в 2018 и 2019 годах. В 2020 году хоккеист, когда делал третью операцию в клинике Стедман в Колорадо, выявил, что первые две операции не дали результат.

Нынешний контракт Тарасенко действует еще два года. Его зарплата — 7,5 миллиона долларов.

В сезоне-20221 Тарасенко сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал 2 (2+0) очка в 4 играх.

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Евгений Козинов все материалы автора

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