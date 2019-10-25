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Тарасенко получил травму верхней части тела

08:37
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2), информирует пресс-служба клуба.

У форварда — травма верхней части тела. Игрок получил повреждение в ходе единоборства с защитником «Кингз» Шоном Уокером, где было задействовано его левое плечо. О сроках отсустствия и восстановления игрока не сообщается.

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