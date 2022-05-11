Тарасенко — первый игрок «Сент-Луиса» за 27 лет, сделавший хет-трик за период в матче плей-офф

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, забивший три гола в пятом матче серии первого раунда против «Миннесота» (5:2), стал третьим игроком в истории клуба, который оформил хет-трик за один период в матче плей-офф.

До него это удавалось Реду Беренсону в 1969 году и Брэндану Шэнахэну в 1995-м.

Всего в нынешнем плей-офф Тарасенко провел 5 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

Счет в серии между командами стал 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии пройдет в Сент-Луисе 13 мая (начало — в 04.30 мск).