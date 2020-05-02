Тарасенко отработал бросок по воротам сына. Видео

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала новое видео в историях своего Instagram. Она показала, как ее муж тренирует сына Марка, который является хоккейным вратарем.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 1 на 2 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 389 933 человека. Умерших — 239 029, выздоровевших — 1 076 487.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется