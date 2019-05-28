04:26 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко отметился голом в первом матча финала Кубка Стэнли. Видео

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Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил гол в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона". Он забросил шайбу через минуту после начала второго периода.

По ходу второго периода "Сент-Луис" ведет со счетом 2:1.

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