Тарасенко оформил хет-трик в матче с «Миннесотой»

«Сент-Луис» увеличил преимущество в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

В концовке встречи голом в пустые ворота отметился российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала третьей в этой встрече.

Таким образом, теперь на счету Тарасенко четыре заброшенные шайбы в этом розыгрыше Кубка Стэнли.