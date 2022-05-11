Тарасенко оформил дубль за полторы минуты в пятом матче с «Миннесотой»

«Сент-Луис» вышел вперед в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

В начале третьего периода двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него это 2-й и 3-й голы в этом розыгрыше Кубка Стэнли.