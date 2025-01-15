Тарасенко в матче с «Сан-Хосе» впервые в сезоне оформил дубль

«Детройт» забил второй гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 7-й минуте третьего периода российский нападающий Владимир Тарасенко сделал счет 2:3. 33-летний россиянин оформил дубль, который стал для него первым в сезоне.

В этой регулярке у Тарасенко 18 (6+12) очков в 42 матчах.