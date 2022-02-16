Тарасенко оформил дубль в матче с «Оттавой»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в пустые ворота «Оттавы» в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ. Он сделал счет 5:2 в пользу «Блюз».

Для него эта шайба стала второй в этой встрече. Ранее он забросил в начале второго периода. Теперь на его счету 18 голов в этом сезоне.

Также в этом матче Тарасенко сделал голевую передачу, которая стала для него 26-й в этом регулярном чемпионате.