Тарасенко оформил дубль в матче с «Бостоном»

«Сент-Луис» упрочил лидерство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». В начале третьего периода счет стал 4:2.

На 10-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала второй в этой встрече. Также в голевой атаке поучаствовал Павел Бучневич.

Теперь на счету Тарасенко 28 заброшенных щайб в этом сезоне. У Бучневича 37 голевых передач.