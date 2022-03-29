Тарасенко обошел Семина в списке российских снайперов НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, набравший 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:1), вышел на чистое 12-е место в списке лучших российских снайперов лиги.

Он обошел Александра Семина и теперь имеет 500 (241+259) очков за карьеру в НХЛ. Следующей целью для Тарасенко является позиция Алексея Жамнова, у которого 249 голов.