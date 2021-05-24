Тарасенко о вылете «Сент-Луиса»: «Нам нет никаких оправданий»
06:45
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал вылет команды из плей-офф НХЛ после серии с «Колорадо» (счет в серии 0-4).
«Честно говоря, я сейчас не готов к вопросам. Нам нет никаких оправданий. Я могу сказать что угодно, что мы недостаточно бились, но это то, что мы имеем. Это разочаровывает. Всегда трудно проигрывать в плей-офф, особенно вот так. Нет слов», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
«Колорадо» победил в серии с «Сент-Луисом» со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3-1).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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