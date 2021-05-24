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Тарасенко о вылете «Сент-Луиса»: «Нам нет никаких оправданий»

06:45
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
Владимир Тарасенко. Фото nhl.com
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал вылет команды из плей-офф НХЛ после серии с «Колорадо» (счет в серии 0-4).

«Честно говоря, я сейчас не готов к вопросам. Нам нет никаких оправданий. Я могу сказать что угодно, что мы недостаточно бились, но это то, что мы имеем. Это разочаровывает. Всегда трудно проигрывать в плей-офф, особенно вот так. Нет слов», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» победил в серии с «Сент-Луисом» со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3-1).

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