Тарасенко — о возможном обмене: «Морально я готов к чему угодно»

Нападающий Владимир Тарасенко высказался о возможном обмене из «Сент-Луиса».

«Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета. Морально за последние пару лет я готов к чему угодно.

Сейчас все нормально, наша тройка и команда играют хорошо. Получаем удовольствие от хоккея. У команды есть мнение, что одного Кубка в 2019 году нам недостаточно", — сказал Тарасенко.

В межсезонье форвард хотел сменить клуб. В июле генменеджер «Сент-Луиса» сообщил, что Тарасенко озвучил клубов НХЛ, в которые хотел бы перейти.

Срок соглашения россиянина с «Блюз» рассчитан до конца сезона-2022/23.