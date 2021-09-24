Тарасенко — о сборах в «Сент-Луисе»: «Лето было странным, но все осталось в прошлом»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от прибытия в тренировочный лагерь команды.

«С моим настроем все в порядке. Рад, что я снова с ребятами. У меня с ними отличные отношения. Лето было странным, но сейчас между нами все хорошо, между мной и Дугом. Я приехал сюда, чтобы работать, и пока я здесь, я буду выкладываться на 100%. Я полностью здоров, так что будем двигаться дальше. Все осталось в прошлом. Не вижу смысла сейчас это обсуждать. Сборы начались, и я не хочу, чтобы что-то отвлекало ребят от тренировок. Как я уже сказал, я приехал сюда, чтобы работать. Я здоров и рад, что снова буду играть в хоккей», — цитирует Тарасенко русскоязычный сайт НХЛ.

22 июля генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг рассказал, что Пол Теофанос, агент Тарасенко, 25 мая просил обменять форварда.

В 24 играх минувшего регулярного чемпионата Тарасенко набрал 14 (4+10) очков и забросил две шайбы в четырех поединках розыгрыша Кубка Стэнли 2021 года.