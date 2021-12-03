Тарасенко не снял требование обмена из «Сент-Луиса»

Нападающей «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко до сих пор не снял запрос обмена из команды. Россиянин по-прежнему хочет сменить клуб, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Летом появилась информации, что игрок попросил клуб обменять его. Однако сделка так и не состоялась. При этом «Блюз» не защитили форварда на драфте расширения, но «Сиэтл» не стал забирать права на вингера.

В 23 играх нынешнего регулярного чемпионата 29-летний Тарасенко набрал 19 (7+12) очков.

Его контракт с кэпхитом 7,5 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.