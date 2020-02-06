Тарасенко начал тренировки на льду

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после операции на плече. Россиянин начал тренировки не льду, но пока с ограничением контакта, сообщает в Twitter журналист Луи Корач.

Tarasenko is here and presently skating ... #stlblues pic.twitter.com/vM4Gl42ext — Lou Korac (@lkorac10) February 6, 2020

В этом сезоне Тарасенко провел в регулярке НХЛ 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Пять сезонов подряд он забрасывал более 30 шайб. В прошлом сезоне Тарасенко в составе «Сент-Луиса» стал обладателем Кубка Стэнли.