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Тарасенко начал тренировки на льду

19:34
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после операции на плече. Россиянин начал тренировки не льду, но пока с ограничением контакта, сообщает в Twitter журналист Луи Корач.

В этом сезоне Тарасенко провел в регулярке НХЛ 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Пять сезонов подряд он забрасывал более 30 шайб. В прошлом сезоне Тарасенко в составе «Сент-Луиса» стал обладателем Кубка Стэнли.

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