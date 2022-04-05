Тарасенко набрал 60 очков за сезон в шестой раз в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:1).

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 61 (25+36) очко в текущем сезоне. Тарасенко набрал 60+ очков шестой раз за «блюзменов» в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Брайаном Саттером. Больше них это сделали только Берни Федерко (11 раз) и Бретт Халл (9 раз).