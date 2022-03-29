Тарасенко набрал 500 очков в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 500 (241+259) очков в лиге. Для этого форварду понадобилось 589 матчей.

Тарасенко выступает в НХЛ за «Сент-Луис» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 58 (23+35) очков в 58 матчах.