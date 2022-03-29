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Сегодня, 05:46

Тарасенко набрал 500 очков в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото Twitter

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 500 (241+259) очков в лиге. Для этого форварду понадобилось 589 матчей.

Тарасенко выступает в НХЛ за «Сент-Луис» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 58 (23+35) очков в 58 матчах.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Каролина 66 44 22 95
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Сент-Луис 65 36 29 81
4 Нэшвилл 66 38 28 80
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 65 20 45 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
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29.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 1 : 6
29.03 02:30
Сент-Луис – Ванкувер
 4 : 1
29.03 03:30
Чикаго – Баффало
 5 : 6
29.03 04:30
Эдмонтон – Аризона
 - : -
29.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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